Sibel Tatar: Hatası olan her kim olur ise bedelini ödemesini yürekten diliyorum

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27/10/2024

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Sibel Tatar: Hatası olan her kim olur ise bedelini ödemesini yürekten diliyorum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Pandemi Hastanesi Çocuk Servisi’nde yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, ‘hatası olan her kim olur ise bedelini ödemesini yürekten diliyorum’ dedi.

Tatar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bazen insanın söyleyecek söz bulamayacağı zamanlar olur. Acılı aileye sabır, risk altındaki diğer bebeklerimize acil şifa diliyorum.. Dileğim onlardan güzel haber almak. Artık, insan hayatının, sağlığının her şeyin önünde olduğu farkındalığının sorumlular tarafından anlaşılmasını da diliyorum. Allah bundan sonra böyle bir acıyı hiç kimseye yaşatmasın. Hatası olan her kim olur ise bedelini ödemesini de yürekten diliyorum.”

27/10/2024 21:44
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