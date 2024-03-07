Sibel Tatar ideal ve güçlü aile modelinde kadının rolünü anlattı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Eşi Sibel Tatar, kadının siyasetteki yerini yorumladı.

Diyalog TV’de konuşan Sibel Tatar, kadınların KKTC’de siyaset ve bürokraside arzu edilen noktada olmadığını söyledi.

Annelerin hayatını kolaylaştırmada, kreş ve çocuk bakım yerlerinin henüz istenilen noktada olmadığını belirten Sibel Tatar “ Bizde de Kuzey Avrupa’daki gibi erkeklere de babalara da doğumdan sonra izin verilmeli. Sorumluluğu paylaşmak lazım. Ailenin güçlü temellere dayanması için bu paylaşım şart ” dedi.

Kadınların mecliste yüzde 50 oranında yer alması gerektiğini ifade eden Tatar, “ Kadınlar belli nedenlere siyasete uzak. Daha cesur kadınlara ihtiyaç var. Kota olmalı mı olmamalı kesin bir şey söylemem. Siyasette kadın olması için kota lazım. Ama olması gereken adaylar olmasını istediğim için kota olmasa da olur” diye konuştu

Merhum İngiliz Başbakan Thatcher’in sözünü de anımsatan Tatar, “ Bir işin konuşmasını istiyorsan erkeğe, yapılmasını istiyorsan kadına söyle” dedi.