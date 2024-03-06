Sibel Tatar: “İki kadın kooperatifimizin ilk 100’e girmesiyle gururlandık”

İstanbul’da düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Törenine katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, KKTC’den iki kadın kooperatifi GİKA KOOP ile 4K KOOP’un “Yılın Kadın Kooperatifi” dalında finale kalmasının önemini vurgulayarak, bundan gururlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, ülkemizden Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Kooperatifi (GİKA KOOP) ve Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi’nin (4K KOOP) yer aldığı Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Törenine katıldı.

Kadın girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla; kendi işini kurmuş ve kurmak, isteyen girişimci kadınları cesaretlendirmeyi ve motive etmeyi hedefleyen Türkiye’nin kadın girişimcilerini, kanaat önderlerini, kadın kooperatiflerini, sıfır atık ve sürdürülebilirlik konularındaki kurum ve markaların bir araya geldiği Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nda GİKA KOOP ve 4K KOOP “Yılın Kadın Kooperatifi” dalında finale kaldı.

Sibel Tatar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülkemizi temsil eden kooperatiflerin katıldığı yarışmada bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, iki kooperatifin binlerce adayı geride bırakarak ilk 100’e girmesinin önemine dikkat çekti.

Sibel Tatar, onur üyesi olduğu Girişimci İş Kadınları Derneği’nin kooperatifi GİKA-KOOP ile Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi’nin başarılı çalışmalarının ülke dışında değerlendirilmesinin kendisini gururlandırdığını ifade etti.