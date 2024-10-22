Sibel Tatar, İstanbul’da kadın ve çocuklarla ilgili neler yapılabileceği konuşulan toplantıya katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği’nin (TAMEV) daveti üzerine İstanbul’da Liv Hospital’in ev sahipliğinde yapılan toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bazı Türkiye milletvekilleri, iş kadınları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve TAMEV yetkililerinin katıldığı toplantıda kadınlar ve çocuklar için neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, TAMEV’in İstanbul’da eğitim alacak 5 Kıbrıslı Türk gence eğitim bursu ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere katkı vermesi de kararlaştırıldı.