Sibel Tatar, Kıbrıs Özel Etnografya Müzesi'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kıbrıs Özel Etnografya Müzesi’ni ziyaret ederek müzede yer alan eserler hakkında bilgi aldı.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’ta son 150 yılda günlük yaşamda kullanılan ülkeye özgü eşyaların sergilendiği Lefkoşa’daki Kıbrıs Özel Etnografya Müzesi’ni ziyaret eden Sibel Tatar burada yaptığı konuşmada, müzede Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel yapısını yansıtan birçok eserin sergilenmesini takdir ettiğini belirtti.



Müzenin kurucusu Ergün Pektaş’ın, ülkeye müzecilik bağlamında büyük katkı koyduğunu belirten Sibel Tatar, müzenin tarih ve kültür hakkında daha geniş bilgi sahibi olmak için herkes tarafından ziyaret edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



Müzenin kurucusu Ergün Pektaş ise, Sibel Tatar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.

Bu habere tepkiniz:



15/01/2022 11:40