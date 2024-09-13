Sibel Tatar: “Kıbrıs Türkü için yapılacak iş birliği çok önemli”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa Temsilciler Kurulu ile görüştü.

Sibel Tatar görüşmede yaptığı konuşmada, ziyaretten dolayı DEİK bünyesindeki Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, KKTC Temsilcisi Rauf Denktaş ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarla DTİK’in KKTC ile ilgili yapılacak çalışmalarda karşılıklı bilgi ve veri alışverişi yapılmasının önemine işaret eden Tatar, Kıbrıs Türkü ve Kıbrıs Türk iş insanlarının dünyada yapacağı çalışmalarda DTİK’in katkı koyacağına inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Kıbrıs Türkü’nün verilerinin oluşturulması için çalışma yapıldığını ve web sayfası oluşturulduğunu aktaran Tatar, yurtdışında Kıbrıs’ta yaşayanların en az üç misli Kıbrıslı Türk'ün yaşadığına işaret etti.

Yurtdışında yaşayan Kıbrıs Türkü'ne ulaşmanın ve veri oluşturmanın kendileri için bir amaç olduğunu vurgulayan Sibel Tatar, çalışmanın Kıbrıs Türkü ve Türklük için önemli bir görev olduğunu kaydetti.