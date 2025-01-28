Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, “Kırmızı” konseptli uluslararası karma sergisini ziyaret etti.

Mevhibe ve Mustafa Başman Vakfı Sponsorluğunda, Ayhatun Ateşin küratörlüğünde aralık ayında ziyarete açılan sergi Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yayıncılık Tarihi Müzesi HD Sergi Salonu’nda yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Sibel Tatar, sergide yaptığı konuşmada, 25 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergiyi gezme fırsatı bulduğunu ve eserleri çok beğendiğini belirtti.

Serginin verdiği mesaj ve sanatçıların eserlerindeki kalitenin mükemmel olduğunu söyleyen Sibel Tatar, sergiye sponsor olan Mevhibe ve Mustafa Başman Vakfı ve ev sahipliği yapan BRT’ye teşekkür etti.

Seramikten resme birçok eserin bulunduğu sergide adını ilk kez duyduğu genç sanatçıların olmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Sibel Tatar, sergide emeği geçenleri tebrik etti.