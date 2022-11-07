Sibel Tatar Londra’da sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi

https://ydkt.gov.ct.tr/ internet adresindeki Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler bilgi formunun doldurulmasını isteyen Tatar, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin sorunlarını ve beklentilerini iyi bildiğini ve bu sorunların çözümüne katkı koymayı amaçladıklarını söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yürütülen “Ben de Varım” projesine ilişkin olarak Londra’da, Kıbrıs Türk sivil toplum örgütleri ile bir araya geldi.

Sibel Tatar, toplantıda, Cumhurbaşkanlığı web sayfasında oluşturulan Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler bilgi formu hakkında bilgi verdi ve yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin bu formu doldurup, aile ve arkadaşlarına da tavsiye etmesini istedi.

Bu sayfada askerlik, miras, gümrük, kimlik, pasaport gibi işlemlerle ilgili bilgilerin yer aldığını ifade eden Sibel Tatar, işlemleri anlattı ve burada sorulan bütün sorularla ortaya konan görüşlere geri dönüş yapıldığını söyledi.

Tatar, her sohbette İngiltere’de 300 bin ile 600 bin arasında Kıbrıslı Türkün var olduğundan bahsedildiğini ancak net bir rakam olunmadığını ifade ederek, bu formda bazı bilgiler ile ilgili sorular sorulduğunu, ancak kayıt yapanların vereceği bilgilerin devlette kalacağını kaydetti.

Kıbrıslı Türklerden bu forma katkı isteyen Tatar, ortaya çıkacak kişi sayısının ülkeye güç katacağın inanç belirtti.

Kıbrıs Türk halkının yurt dışındaki kişi sayısının öğrenilmesi durumunda Kıbrıs Türk halkının güçlü bir halk olduğunu dünyaya gösterebileceğini ifade eden Tatar, ayrıca Kıbrıs Türk halkının birlik olmasının da önemine işaret etti.

Ailelerin çocuklarını Türk okullarına göndermesinin de önemli olduğunu ifade eden Tatar, çocukların ve gençlerin kültürünün, tarihinin ve milli duygularının perçinlenmesi için ailelerin çocuklarını okullara göndermelerini istedi.

Bugüne kadar 6 bin kişiye yakıt kayıt aldıklarını da ifade eden Tatar, projeye destek istedi.

Bu projeyi başlatırken KKTC ile Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türkler arasında köprü oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Sibel Tatar, buradaki sorunları ve beklentileri iyi bildiğini ve bu sorunların çözümüne katkı koymayı amaçladıklarını söyledi.

Önemli olanın birlik olmak güçlü olmak olduğunu ifade eden Tatar, gelecek için çocuklar için yapılan bu girişime destek veren herkese teşekkür etti, yayılmasına ve herkese ulaşmasına vesile olunmasını temenni etti.

Kıbrıs Türkünün kurduğu Türk okullarında bazı sıkıntılar olduğunu da ifade eden Sibel Tatar, bu sıkıntıların aşılacağını ama ailelerin çocuklarını mutlaka Türk okullarına göndermesini istedi.

Buluşmada Sibel Tatar’a Cumhurbaşkanlığı Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Komite Başkanı Leyla Kemal da eşlik etti. Sibel Tatar, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

- Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Bilgi Formu

https://ydkt.gov.ct.tr/ internet adresi üzerinden ulaşılabilecek formun amacı şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı katkıları ve ‘Ben de varım’ sloganı ile çıkılan bu yolda amacımız; yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşı yurttaşlarımıza ve tüm Kıbrıs Türklerine ulaşmak ve bir köprü vazifesi ile sizlere olabildiğince yardımcı olmaktır.

Dünyanın neresinde olursa olsun halkımıza sahip çıkarak, kalbi Kıbrıs ile çarpan insanlarımızı bir çatı altında toparlamak, iletişimi hızlandırmayı ve ülkemize sahip çıkmak hedeflenmiştir.

Yurt dışında yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının ve tüm Kıbrıs Türklerinin varlığı Kıbrıs’ta yaşayan Türklerin hem mağduriyetini hem de gücünü göstermesi açısından önemlidir.

Dünyanın neresinde olursanız olunuz, görüşleriniz ne olursa olsun, bu web sitemize üye olarak sesimizi dünyaya duyurmaya katkı koymanız büyük önem taşımaktadır. Hepiniz bir elçi olduğunuzu unutmayıp, web sitemizin varlığını duyurmayı ihmal etmeyiniz. Yurt dışında yaşamını sürdüren sizlerle ilişkileri güçlendirmek, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak daha yakın ilişkiler kurabilmek, gerekli koordinasyonu ve KKTC ile bağlarınızın güçlendirilmesini sağlamak amacı ile Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın talimatları doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı önderliğinde bu web sitesi oluşturulmuştur.

Bu rehber site aracılığı ile sorularınızın yanıtlarını ilgili web sitelerinde bulabilecek, gerekli mercilere e-posta atabileceksiniz. “Ben de varım” diyorsanız, bu birlikteliğin el birliği ile sağlanması için bilgi formunu doldurarak sizler de bu amaca destek olabilirsiniz.”

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07/11/2022 10:18