Sibel Tatar, Prof. Dr. Vamık Volkan’ın söyleşisine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Prof. Dr. Vamık Volkan’ın konuşmacı olduğu söyleşiye katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Sibel Tatar, yeni kurulan Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü’nün düzenlediği ve Prof. Dr. Vamık Volkan’ın konuşmacı olduğu ‘İç Dünyamız’ isimli söyleşiye katıldı.

Söyleşide, Psikiyatri Profesörü, bilim insanı ve yazar Vamık Volkan, Kıbrıs’tan Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanan yolcuğunu, dünyanın birçok yerinde çatışan tarafların barıştırılmasını, hayatı, edindiği tecrübeleri, psikanalizi ve yeni çıkan kitaplarını anlattı.

Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü Başkanı Eser Özyalçın katılımcılara, Uluslararası Inner Wheel ve yeni kurulan kulüp hakkında bilgi verdi.