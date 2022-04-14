Sibel Tatar, Ressam Ayhan Menteş Anısına Düzenlenen “Anlamlı Tesadüfler” sergisinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, 2016 yılında hayatını kaybeden ressam Ayhan Menteş anısına düzenlenen “Anlamlı Tesadüfler” isimli serginin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği iş birliği ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, 2016 yılında hayatını kaybeden ressam Ayhan Menteş anısına düzenlenen “Anlamlı Tesadüfler” isimli serginin açıldı.

TATAR: “RESSAM AYHAN MENTEŞ SADECE SANATI İLE DEĞİL, EĞİTİME VERDİĞİ KATKILARLA DA ANILMAKTADIR”

Sibel Tatar açılışta yaptığı konuşmada, sanatçı Ayhan Menteş’in anısına düzenlenen bu anlamlı serginin açılışını yapmaktan büyük onur duyduğunu dile getirdi. Ayhan Menteş’in 110 eserinin sergilendiği bu kıymetli serginin, genç nesillere de ışık tutacağına ve sanatçı Ayhan Menteş’i daha yakından tanıma fırsatı vereceğine inandığını ifade ederek bu serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sibel Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Esra Plümer’e, Zehra Şonya’ya DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. Netice Yıldız’a ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a Kıbrıs Türk toplumuna böyle bir fırsat verdiklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ressam Ayhan Menteş sadece sanatı ile değil, eğitime verdiği katkılarla da anılmaktadır. Biz de Kıbrıs Türkü olarak sanatçımızı anıyor, eserleri ile gurur duyuyoruz. Bu vesile ile Ayhan Menteş’i saygı, sevgi ve rahmetle anarken, tüm sanat camiasının da 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü kutluyorum.”

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14/04/2022 20:19