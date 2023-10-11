Sibel Tatar, Sokak Hayvanlarının Refahı ve Korunması İçin Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sokak hayvanlarının korunması ve refahıyla ilgili önemli bir mesaj verdi. Paylaşımında Hayvan Refahı Yasası'nın 13. maddesine vurgu yapan Sibel Tatar, bu maddeye göre başıboş dolaşan hayvanların toplatılarak uygun koşullarda barındırılacağını belirtti. Tatar, ayrıca, sahiplenme çalışmalarının yapılacağına ve sahiplenilemeyen hayvanların kısırlaştırılarak uygun barınaklarda yaşamaya devam edeceğine dikkat çekti.

Siber Tatar'ın paylaşımının tamamı şöyle: "

Bazen susmamak lazım.... Bir taraftan yasalar devlete sokak hayvanlarını barındırma, kısırlaştırma ve aşılama yükümlülüğünü verecek kısacası sokak hayvanlarının yuvası sokak değil senin oluşturacağın ( sahiplendirerek veya) yuvalar ( barınaklar) olacak diyecek bir diğer taraftan hayan severlerin sokak hayvanlarını korumasına, doyurup beslemesine bir kamu alanı içerisinde karşı çıkma eğiliminde olacaksın olmadı yakışmadı . Hayvan Refahı Yasası madde 13 uyarınca ... Başıboş dolaşan hayvanları, insanların ve evcil hayvanların güvenliğine ve sağlığına zarar vermemesi amacıyla bu Yasa ve ilgili diğer mevzuat kurallarına uygun olarak toplatır ve sahibi veya bakıcısı tarafından alınmaları için duyuru yapar. Bu hayvanları 10 (on) gün süreyle barınaklarda, ağıllarda veya uygun yerlerde tutulmasını sağlar. Bu sürenin sonunda sahibi veya bakıcısı tarafından alınmayan hayvanlar için gerekli duyuruları yaparak 20 (yirmi) gün süreyle sahiplendirme çalışmaları yapar. Sahiplendirilemeyen ve hayvan koruma dernekleri veya örgütleri tarafından kabul edilemeyen hayvanlar kısırlaştırılır, aşılamaları ve gerekli ilaçlamaları yapılır ve sahiplendirilinceye kadar uygun barınak şartlarında yaşamaya devam eder.

Bu bend kuralları uyarınca hayvanların barındırılması amacıyla yapılacak masraflar, Belediye tarafından karşılanır. Kısacası ilgili madde barındırma, aşılama ve kısırlaşrırma yükümlülüğünü Belediyelere verir.