Sibel Tatar, SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi ve Bellapais Inner Wheel Kulübü Kurucu Başkanı Sibel Tatar, SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret ederek SOS Çocuk Köyü’ndeki çocuklar ile ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı’nın eşi ve Bellapais Inner Wheel Kulübü Kurucu Başkanı Sibel Tatar yaptığı konuşmada, SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret ederek buradaki çocuklar ve ihtiyaçları hakkında bilgi alarak SOS Çocuk Köyü yetkilileri ile değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Sibel Tatar ayrıca, Bellapais Inner Wheel Derneği’nin yapımına katkı koyduğu SOS Çocuk Köyü oyun parkının da tamamlanmış halini gördüklerini ifade etti.

Bellapais Inner Wheel Derneği 2021-2022 Dönem Başkanı Ayşem Erişir ise, toplum adına örnek olmak amacıyla destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirtip, bugün SOS Çocuk Köyü yetkilileri ile görüşerek ihtiyaçların neler olduğu konusunda değerlendirme yaptıklarını söyledi.

KKTC SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Buğra Akter ise, Cumhurbaşkanı’nın eşi ve Bellapais Inner Wheel Kulübü Kurucu Başkanı Sibel Tatar ile Bellapais Inner Wheel Derneği 2021-2022 Dönem Başkanı Ayşem Erişir’e teşekkür ederek, Sibel Tatar’ın öncülük yapacağı konular ile ilgili görüştüklerini, bugünün bir başlangıç olduğunu ve gelecekte birlikte birtakım projeler gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

BRT

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12/11/2021 08:52