Sibel Tatar ve Turgay Deniz’in acı günü…

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19/09/2021

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Sibel Tatar ve Turgay Deniz’in acı günü…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Tugay Deniz’in annesi Ayten Deniz hayatını kaybetti.

Ülkemizin sevilen ailelerinden Deniz ailesinin çınarlarından Ayten Deniz’in vefatı büyük üzüntü yarattı.

Ayten Deniz, ülkemizin önde gelen iş insanlarından, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kurucularından ve eski Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Milletvekili Kemal Deniz’in de eşiydi.

Ayten Deniz’in ne zaman defnedileceğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

19/09/2021 11:02
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TAGS: Sibel Tatar ve Turgay Deniz’in acı günü…, haberkibris, ersin tatar, sibel tatar, turgay deniz,
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