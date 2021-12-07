Sibel Tatar: Yasalar yeterli değil, tadil edilmeli

Karpaz bölgesinde 4 köpeğin vahşi bir şekilde öldürülmesinin yankıları sürüyor.

Cumhurbaşaknı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Hayvan Refah Yasası'nın bir an önce tadil edilmesini istedi.

Sibel Tatar açıklamasında "Hayvanları seviyoruz, köpekleri seviyoruz ve korumaya çalışıyoruz dememiz yeterli değil, ilgili Ceza Yasası Maddesi acımasızca öldürülen ve kaybettiğimiz 4 köpeği öldürenleri hafif bir suç işlemiş kabul eder ki bu hayvanları korumaya hiç girmez." ifadelerini kullandı.

Sibel Tatar'ın paylaşımı şöyle:

Hayvanları seviyoruz, köpekleri seviyoruz ve korumaya çalışıyoruz dememiz yeterli değil… Maalesef yürürlükteki yasalarımız bu niyetimize cevap vermiyor… 8/2013 sayılı Hayvan Refah Yasası’ndaki ilgili 6. Madde hayvanlara kötü muameleyi yasaklamakla birlikte “Bu kurala aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişiler bir suç işlemiş olurlar ve haklarında aylık brüt asgari ücretin dört (4) katı tutarında idari para cezası uygulanır” der.

Yine Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 323. Maddesi de “Çalınabilen bir hayvanı kasten ve yasa dışı olarak öldüren, sakatlayan veya yaralayan herhangi bir kişi bir suç işlemiş olur. Söz konusu hayvan bir at, kısrak, hadım edilmiş at, eşek, katır, deve, boğa, inek, öküz, keçi, domuz, koç, koyun, hadım kuzu veya bunların yavrusu ise suç işleyen kişi, ağır bir suç işlemiş olur ve yedi yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Başka herhangi bir durumda suç işleyen kişi, hafif bir suç işlemiş olur ve iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.” der ki bu ilgili Ceza Yasası Maddesi acımasızca öldürülen ve kaybettiğimiz 4 köpeği öldürenleri hafif bir suç işlemiş kabul eder ki bu hayvanları korumaya hiç girmez.

Halbuki Türkiye Hayvanları Koruma Kanunu ile .(28/A)’ya göre; “Bir ev hayvanını veya evcil hayvanını kasten öldüren kişi 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ağırlaştırıcı unsurlar olabilir ve birden fazla hayvana karşı aynı anda işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında arttırılır.

İngiltere’de UK 2006 Animal Welfare Law, Haziran 2021 tarihinde ilgili yasanın 32. bölümünde yapılan değişiklikle hayvanların işkenceye uğraması, kötü muameleye maruz kalması ve öldürülmesi halinde 12 ayı geçmemek üzere hapis cezasına veya para cezasına veya her ikisine birden ve/veya 5 yılı geçmemek üzere hapis cezasına veya para cezasına veya her ikisine birden mahkum edilmesi düzenlenmektedir.

Kısacası Türkiye’de bu suç 4 yıla kadar hapis cezası iken İngiltere’de 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Cezanın caydırıcılığı açısından ve öldürülen köpeciklerin de hem öldürme şekli düşünülerek hem de bir CAN oldukları düşünülerek bir an önce ilgili yasalarda gerekli tadilatların yapılması Cumhurbaşkanı Eşi ve bir hayvansever olarak ricamdır.

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07/12/2021 16:35