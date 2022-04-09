Sibel Tatar, “Yeni Nesil Yatırım Dünyasında Melek Yatırımcılığın Önemi” İsimli Panele Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Habitat Derneği ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği iş birliğiyle Güçlü Kadınlar Yarını İnşa Ediyor Fikir Maratonu kapsamında düzenlenen “Yeni Nesil Yatırım Dünyasında Melek Yatırımcılığın Önemi” isimli panele katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, bugün başlayan ve yarın tamamlanacak etkinlikteki panel sonrasında her iki oturumda yer alan katılımcılara plaketlerini sunan Sibel Tatar, Güçlü Kadınlar Yarını İnşa Ediyor Fikir Maratonu’nun gerçekleşmesini sağlayan Habitat Derneği ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği yönetici ve üyeleriyle organizasyona sponsor olarak katkı koyan tüm kuruluşları tebrik ederek teşekkürlerini iletti.

Fikir maratonunda kadınların iş hayatı, aile, üretim ve sosyal hayatını kolaylaştıracak, destek sağlayacak yenilikçi çözümler aranıyor olmasının önemine dikkat çeken Sibel Tatar, böylesi organizasyonların artarak devamının gelmesinin gerekliliğine işaret etti.

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09/04/2022 14:10