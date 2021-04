Sibel Tatar, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, ziyaretinde, Özel Eğitim Merkezi çalışanları ve öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet etti ve merkezde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Sibel Tatar’a ziyaretinde Bellapais Inner Wheel ve Soli Inner Wheel kulübü yetkilileri eşlik etti.

Konuyla ilgili açıklamasında, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni daha önce de ziyaret ettiğini ve merkezde yürütülen eğitsel ve öğretim faaliyetlerinden oldukça etkilendiğini ifade eden Sibel Tatar, okulda güçlü bir paylaşım anlayışının kök saldığını ve başarıyla yönetildiğini belirterek, bundan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Sibel Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda merkeze yaptığı ziyaretin merkezde öğrenim gören çocukları sevindirme amacı taşıdığını belirtti, merkezin başarılı çalışmalarının artarak süreceğine olan inancını dile getirdi.

Sibel Tatar, Bellapais Inner Wheel ve Soli Inner Wheel kulübü yetkililerine verdikleri destekten ve Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi yöneticilerine, eğitmen ve çalışanlarına özel eğitime muhtaç çocukların eğitim hayatlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

23/04/2021 13:37