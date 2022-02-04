Sibel Tatar'dan kanserle mücadele mesajı

Cumhurbaşkanlığı personeli tarafından, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle düzenlenen farkındalık yürüyüşünde, temaslı olması nedeniyle yer alamayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, yayımladığı mesajda, kansere olan farkındalığı yükselterek kanserin erken tanı, erken tedavi ve engellenmesini teşvik etmek için alınması gereken bireysel tedbirlerin öneminin altını çizdi.

“DEVLETİMİZİN SAĞLIKLI YAŞAM HAKKINI VATANDAŞIMIZA SAĞLAMASI ADINA YAPILMASI GEREKEN YASAL DÜZENLEMEYLE DENETİM VE CEZALARIN ÖNEMİ…”

Devletimizin, vatandaşlarını koruyarak sağlıklı yaşam hakkını sağlamak babında kanserin en önemli etkenlerinden olan çevresel faktörlerden; hava, toprak ve gıda konusunda gerekli yasal düzenleme, denetim ve cezaları bir an önce hayata geçirmesi gerektiğine de vurgu yapan Sibel Tatar, kanserle mücadeleye hastalığa yakalandıktan sonra değil hasta olunmadan başlanması gerektiğini ifade etti.

“GIDA GÜVENLİĞİ, KANSER TEDAVİSİNE ERİŞİM VE EŞİTLİK… GERERKEN ÖNEM VERİLMELİ.”

Yaygın kanserlerin en az üçte birinin önlenebilir olduğunu anımsatan Sibel Tatar, “Halen Meclis’te olan Hal Yasası’nda gıda güvenliğine önem verilmesine, gıda güvenliği ile ilgili yasal düzenlemenin denetim ve cezalar kısmının gerektiği gibi olmasına, kanser tedavisinde eşitliğe, kanser tedavisine erişimin sağlanmasına önem verilmelidir” dedi.

Kanserle ilgili farkındalığın yükseltilmesi hasebiyle organize edilen yürüyüş nedeniyle Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, dernek yönetimiyle üyelerine, Cumhurbaşkanlığı personeline, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkan ve üyeleriyle yürüyüşe katkı koyan herkese teşekkür eden Sibel Tatar, tüm halkımıza sağlık dolu bir yaşam diledi.

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04/02/2022 13:08