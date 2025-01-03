Sibel Tatar’ın katılımıyla Lapta İlkokulu’nda çocuklara hediye dağıtıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, kurucu başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün düzenlediği “Yeni Yıl Dilek Ağacı” projesi kapsamında Lapta İlkokulu’nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sibel Tatar ziyaretinde Bellapais Inner Wheel Kulübü yönetim kurulu üyeleriyle çocuklara yeni yıl hediyesi dağıttı.

Ziyarette ayrıca öğrencilere Canev Dinçer’in yazdığı “Kıbrıs İstanbul ve benden Katarsis” isimli kitap takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, hediye takdiminin ardından yaptığı açıklamada, yıllardır projeyi başarıyla yerine getiren ve kendisinin de kurucu başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü ile gurur duyduğunu söyledi.

Çocukları mutlu etmek, hatıralarında iz bırakmak ve gelecekleriyle ilgili konuşmanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren Tatar, sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirilen buna benzer sosyal sorumluluk projelerinin artması temennisinde bulundu.

Öğrencilere her zaman bir hedef ve amaçlarının olması gerektiği tavsiyesinde bulunan Sibel Tatar, öğrencilerin mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diledi.

Bellapais Inner Wheel Kulübü Sekreteri Özge Ertuğrul ise konuşmasında, kulübün 2019 yılından bu yana Dilek Ağacı Projesi’ni gerçekleştirdiğini belirterek, ülke genelinde 8 bine yakın çocuğa hediye verildiğini söyledi.

Ertuğrul, bu yıl Beylerbeyi İlkokulu, Gönendere Şehit Salih Terzi İlkokulu ve Lapta İlkokulu’da hediye dağıtımı yapıldığını kaydetti.

Lapta İlkokulu Müdürü Nihat Oral da, Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün geçen yıl okulda Türkçe tamamlama kursu düzenlediğini belirterek, bu yıl okulda öğrenim gören 365 çocuğa hediyelerini veren Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün kurucu başkanı Sibel Tatar’a, kulüp başkanı Mine Tokay’a ve kulüp üyelerine teşekkür etti.