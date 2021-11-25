Sibel Tatar’ın öncülüğünde, Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütleri Ağı kuruldu

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25/11/2021

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Sibel Tatar’ın öncülüğünde, Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütleri Ağı kuruldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütleri Ağı kuruldu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütleri Ağı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olan bugün, 42 kadın örgütünden 40’ının katılımıyla oluşturuldu.

Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütleri, tek ses olarak yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Güçlerimizi bir araya getirerek halen çağ dışı bir yaklaşımla her türlü şiddete maruz kalan, insan haklarına aykırı bir şekilde ekonomik ve sosyal hayatın dışında bırakılan kadınlarımızın sesi ve gücü olmak, kadına destek vermek ve kadının gücüne güç katmak amacıyla bir araya geldik. Çıktığımız yolda, bizimle yürüyecek çok sayıda insanımızın olduğuna dair inancımız olmakla birlikte, kadının güçlendirilmesi hedefiyle Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütleri Ağı web sitemiz hayata geçirilmiştir. (kadinorgutleri.gov.ct.tr) Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur”

 

25/11/2021 20:31
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TAGS: Sibel Tatar’ın öncülüğünde, Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütleri Ağı kuruldu
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