Siber: Algı operasyonlarına teslim olmayalım

Meclis eski başkanı Sibel Siber kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" toplantısına katılmasından ötürü kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

TMK ile ilgili çok sayıda yazısının, önerisinin, eleştirisinin ve yasa çalışmalarının olduğuna dikkat çeken Sibel Siber, davet geldiğinde, tüm siyasi parti başkanlarının da davet edildiği, bilgisini aldığını açıkladı.

Algı operasyonlarına teslim olunmaması gerektiğine vurgu yapan Sibel, “Bazı şeyleri paylaşmanın artık zamanının geldiğine inanıyorum” dedi.

Sibel Siber’in açıklaması şöyle:

Devlet'te kurumsallığın önemine sıklıkla vurgu yaptım ve bu konuda birçok eleştirim oldu... Makama duyduğum saygıdan birçoğunu da kamuoyunun gündemine getirmedim. ( Açıklamaların ve yüzleşme zamanının artık geldiğini düşünüyorum)

Maraş toplantısına gelince, bildiğiniz gibi mülkiyetle, TMK ile ilgili yığınla yazım, önerim, eleştirim, yasa çalışmalarım var. Uluslararası hukuk ve insan hakları temelinde mülkiyette çözüm için neler yapılabileceği ile ilgili düşüncelerimi sıklıkla kamuoyuyla paylaştım.

Bu toplantıya davet edilmemin nedeni de sanırım bununla ilgilidir. Konuşmamın içeriği ile ilgili eleştiriye rastlamadım.

Davet geldiğinde, tüm siyasi parti başkanlarının da davet edildiği, hatta CTP Genel Sekreteri'nin toplantıya katılacağı bilgisini de almıştım. Dolayısıyla eleştiri oklarının hedefi, manipüle edilip şaşırtılırsa kimseye faydası olmaz. Eleştiri oklarını önce kendimize, kendi kurumlarımıza çevirelim...

Bazı şeyleri paylaşmanın artık zamanının geldiğine inanıyorum. Yüzleşelim ki doğruyu ve yanlışı ayırt edebilelim. Algı operasyonlarına teslim olmayalım. Saygılarımla...

16/02/2020 18:09