Siber: Cumhurbaşkanı Meclis’e izah etmeliydi

BRT'de yayınlanan "Dördüncü Boyut" adlı TV programına konuk olan Meclis Eski Başkanı Dr. Sibel Siber, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın attığı adımları Meclis’e izah etmesi gerektiğini söyledi. Siber, Anayasaya göre Cumhurbaşkanı’nın Parlamentoya karşı sorumlu olduğuna vurgu yaptı.

“Yarın bir başka Cumhurbaşkanı seçilse, “beni halk seçti” diyerek parlamentoya sormadan mesela “Türkiye’ye bağlanacağım” dese veya “müzakereleri bitiriyorum” dese bunu da kabul eder miydiniz?” ifadelerini kullanan Siber, Parlamentodan yetki almadan adım atılamayacağını belirtti.

Siber'in açıklamalarından satır başları:

“Parlamentodan Yetki Almadan Adım Atamazsınız”

Sayın Cumhurbaşkanı Crans Montana’dan sonra ne değişmişti de “Gutteres Belgesinin altına imza atarım” demişti. Peki burada Meclis nerede? Hayretler içinde izledim. Cumhurbaşkanının bunu Meclis’e izah etmeliydi. Bunu anlatacak, sonra dönecek milletvekillerinden yetki alacaktı. Parlamentoda çoğunluk size yetki vermezse bunu yapamazsınız. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı Parlamentoya karşı sorumludur.



Biz de başkanlık sistemi yoktur. “Beni halk görüşmeci olarak seçti, ben istediğim kararı alırım, istediğim şekilde müzakereleri başlatırım ve devam ederim” olmaz!

Bugün bu davranışı destekleyenlere soruyorum. Yarın bir başka Cumhurbaşkanı seçilse, “beni halk seçti” diyerek parlamentoya sormadan mesela “Türkiye’ye bağlanacağım” dese veya “müzakereleri bitiriyorum” dese bunu da kabul eder miydiniz?

Siber'in açıklamalarının tamamını okumak için tıklayınız...





29/10/2019 11:52