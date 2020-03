Siber aday olmadığını açıkladı

Eski başbakanlardan ve Meclis eski başkanlarından Sibel Siber, Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmadığını duyurdu.

Siber, 2018 Genel Seçimlerinde yaptığı vurguyu ifade ederek “Genel Seçimlere adaylığımı koymuyorum; ama halkımızın yaşamına olumlu katkı yapacak tüm çalışmalara destek olmaya ve edindiğim bilgi ve tecrübeler ışığında toplum yararına olan projelere katkı koymaya devam edeceğim. İnanıyorum ki aktif siyasette olmasak da topluma hizmet yönünden bizlere düşen görevler büyüktür. O nedenle daha iyiye ve daha güzele ulaşma hedefiyle, her zamanki gibi tüm halkımızla kucaklaşarak var gücümle çalışmaya devam edeceğim” diye konuştuğunu hatırlatarak basın toplantısına başladı.

Siber, halka karşı bu sözü tutarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle, edindiği deneyim ve bilgiler ışığında gerek içteki sorunlar gerekse Kıbrıs sorunu ile ilgili düşüncelerini, yapıcı eleştiri ve önerilerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ettiğini söyledi.

Kıbrıs sorunu ve müzakereler konusundaki görüş ve düşüncelerini “Aynı Masada Yarım Asır” isimli kitabında halkla buluşturduğunu da kaydeden Siber, “Mevcut verimsiz yapıya, usulsüzlüklere, hak ve adalet ilkesinden uzak kararlara, liyakatin yok sayılmasına, kurumsallaşmamaya ve devlet yönetimindeki aksaklıklara olan tepkilerim neticesinde kendimi 2009 yılında aktif siyasette bulmuştum. “Daha iyi bir yönetim mümkündür” düşüncesinin “Böyle gelmiş böyle gider’’ düşüncesine galip gelmesi için çok uğraş verdim. Çünkü öğrenilmiş çaresizlik başarının önündeki en büyük engeldir. Siyasi görevlerimde, daha iyiye ulaşmanın bir hayal olmadığını görmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadım. Başbakanlık dönemindeki halkı merkeze koyarak aldığımız kararlar, ilkeli duruşumuz halkımızda heyecan yarattı, yüzler güldü. Meclis Başkanlığım döneminde uzlaşı kültürüyle, ekip ruhuyla gerçekleştirdiğimiz projeler, uluslararası ilişkilerdeki başarılı adımlar, kurumsal yapıdaki iyileştirmeler, “Daha iyi bir yönetim mümkündür” ile ilgili umudu artırdı” diye konuştu.

Siber, devletin üst kademe yönetiminde görev alanların yöneticilik vasfının, ekip ruhu ile çalışmasının, uzlaşı kültürünün, güçlü aidiyetinin, toplum sevgisinin, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesinin halka ne kadar olumlu yansıyacağının önemini sürekli vurguladığını ifade etti.

“Bunun için de kavga ederek değil, uzlaşı kültürü ile; “ben” egosuyla değil ekip ruhuyla; yandaşlarla veya bir zümreyle değil, tüm halkla; örtülü değil, şeffaf; şaibeli değil, hesap verilebilir; kabuğuna çekilmiş değil, dünyayla sağlıklı iletişim halinde; öğrenilmiş çaresizliği değil, özgüveni ve aidiyet duygusunu aşılayacak bir yönetimle yaşamın kalitesini yukarıya çekmek mümkündür. Bunun için de maddi kaynağa ihtiyaç yoktur” diye konuşan Siber, bu deneyimler ışığında Cumhurbaşkanlığı görevine aday olmayı düşündüğünü bir çok kez de bunu açıkladığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı makamının “Toplumsal hizmet” makamı olduğunu kaydeden Siber, bu hizmet için aday olanların fikirleri ve düşünceleri ile seçim yarışında yer alması, kampanyalarındaki harcamaların şeffaf olması, demokratik hukuk devleti için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Siber, “Hal böyle iken, bazı organize grupların, kendi adayını desteklemeyenlere yönelik hakaretlerini, cinsiyetçi saldırılarını ve küfürlü paylaşımlarını gördükçe, toplumsal yapımıza uygun, çağdaş, şeffaf, hesap verilebilir, seviyeli ve ilkeli bir kampanya dönemi yaşayacağımıza dair umudumun azaldığını belirtmek isterim. Umarım yanılırım” dedi.

Siber, toplumsal hizmet için her zaman heyecan duymakta olduğunu ve bu heyecanını hiç yitirmediğini kaydetti. Siber, önümüzdeki seçimde, mevcut şartları da göz önünde bulundurduğunda aday olmama kararı aldığını kaydetti. Siber, “Adaylığımı gönülden arzu eden, destek veren, inancını, güvenini her fırsatta ifade eden tüm değerli vatandaşlarımızın bu kararımı anlayışla karşılayacaklarına inanıyor, her zaman büyük sevgi, saygı duyduğum ve manevi değerlerine duyarlılık gösterdiğim halkımızın daha güzel günlere ulaşacağına olan inancımla, saygılarımı sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

10/03/2020 12:27