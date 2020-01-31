Siber: Devlet yönetimine olan kırgınlığımızla yaşıyoruz

Eski Meclis Başkanı Sibel Siber, ülkede Devlet yönetimine olan kırgınlıkla yaşandığına diikat çekti.

Siber, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı,"Toplumsal moral çöküntümüzle, umutsuzluğumuzla, Devlet yönetimine olan kırgınlığımızla yaşıyoruz maalesef bu güzel ülkede... Güven veren, temiz, şeffaf, çalışma motivasyonunu ve üretimi gözeten, merkezde halkın olduğu, halka karşı sorumlu bir anlayışa ulaşmak çok mu zor? “Ben bilirim” egolarından uzak, “Biz biliriz “ortak paydasında buluşabilen, insan kaynaklarımızın birikiminden yararlanabilen bir anlayış bize çok mu uzak? Hayır!

İyileştirme mümkündür ve güç halktadır. Unutmayalım seçimler bu gücü bu iradeyi gerçekleştirmek içindir…"

31/01/2020 15:01