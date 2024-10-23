''Siber Güvenlikte Yeni Tehditler: Kendinizi ve İşinizi Korumak İçin Alınacak Kritik Önlemler''



Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Uygulamalı Birimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin Bay Ayzeren siber güvenliğin dijital dünyada her geçen gün daha da önem kazandığını aktararak, teknolojinin hızlı gelişimi ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte hem bireylerin hem de kurumların verilerini koruma konusunda ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Siber saldırıların kişisel bilgilerin çalınmasına, kimlik hırsızlığına, veri sızıntılarına ve hatta büyük finansal kayıplara neden olduğuna dikkat çeken Ayzeren, bu durumun siber güvenliğin geliştirilmesi ile çözülebileceğini dile getirdi.

Ayzeren, bireylere yönelik siber saldırıların genellikle kişisel bilgilerin ele geçirilmesi üzerine yoğunlaştığını belirterek, “Örneğin, kimlik hırsızlığı siber suçluların kişisel verilerini çalarak finansal işlemler yapmaları veya sahte hesaplar açmalarıyla gerçekleşir. Ayrıca, oltalama saldırılarıyla kullanıcılar sahte e-postalar yoluyla kandırılarak banka bilgilerini ya da şifrelerini paylaşmaya yönlendirilirler” bilgisini paylaştı.

Kişilere yönelik saldırıların kişisel mahremiyeti ihlal ettiğini kaydeden Ayzeren, bu durumun aynı zamanda kişileri zora sokacak maddi kayıplara da yol açabileceğinin altını çizdi.

Ayzeren, firmalara yönelik gerçekleştirilen siber saldırılar hakkında da konuşarak, şöyle devam etti: Bu tür saldırılar genellikle büyük çaplarda yapılıyor. Örneğin, fidye yazılımı saldırıları yapılıyor. Bu tür saldırılarda saldırganlar şirket verilerini şifreliyor ve onları kullanılamaz hale getiriyor. Daha sonra bu verilerin geri verilmesi için fidye talep ediyorlar.

Veri sızıntılarının kurumların ticari sırlarını ve müşteri bilgilerini tehlikeye atan bir durum olduğunu hatırlatan Ayzeren, “Örneğin, bir e-ticaret firmasının müşteri kredi kartı bilgilerinin çalınması hem finansal hem de itibar kaybına yol açar” ifadesini kullandı.

Ayzeren, tüm bu olumsuzlukların yaşanmaması adına bireylerin ya da kurumların siber güvenliklerini sağlamak için basit ama etkili adımlar uygulayabileceklerini söyleyerek, “Güçlü parolalar kullanmak, yazılımları güncel tutmak ve şüpheli e-postalardan kaçınmak bireylerin alabileceği önemli önlemlerden sadece birkaçıdır. Kurumlar ise çalışanlarına siber güvenlik eğitimi vermeli, düzenli veri yedeklemeleri yapmalı ve güvenlik duvarları kullanarak ağ güvenliğini sağlamalıdırlar” bilgisini paylaştı.

Teknolojinin sunduğu fırsatlardan güvenle yararlanabilmek için gerekli önlemleri almak gerektiğini aktaran Ayzeren, bu önlemlerin hem bireyler hem de firmalar için dijital dünyada ayakta kalmanın anahtarı olduğunu da kaydetti.