Siber: İktidarın yıpranmışlığıyla iktidara gelmek…

Meclis eski Başkanı Sibel Siber katıldığı bir programda gündemi değerlendirdi Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin muhalefetini heyecan yaratmadığını söyledi.

Mesleği geri sürekli vatandaşlarla iç içe olduğundan söz eden Siber “CTP etkin muhalefet yapıyor mu? Bir umut mu?” sorularına olumlu bir yanıt veremeyeceğini ifade etti.

“Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin eleştirileri yerine ne yapacağını ortaya koyması gerekiyor. Yani daha halkla iç içe, açıklayıcı ve halkı doyurucu çalışmalar yapılması gerekiyor.

Genelde bir parti iktidardayken usulsüzlük yolsuzluk ekonomik problemler yaşanırken halk tepki olarak muhalefete döner.

Ama iktidarın yıpranmışlığıyla iktidara gelmek başkadır. Yıpranmış iktidara bir umut olmak, gerçekten ortaya koyduğunuz düşünceleriniz, neler yapabileceğiniz hususundaki çalışmalarınız ve gölge bakanlarınız, açıklamalarınız tüm bunlar olursa gerçekten bir heyecan, umut oluşur.

Bu konuda hiçbir siyasi partinin ortak ruh ve heyecan içerisinde olduğunu söyleyemeyeceğim.

Kişilerin kişisel hırsları zaman zaman partilerde öne çıkıyor. Bir siyasi partinin başarısının temelinde yatan ortak ruhtur.