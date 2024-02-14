Siber: İktidarın yıpranmışlığıyla iktidara gelmek…

ads ads ads ads
14/02/2024

ads
Siber: İktidarın yıpranmışlığıyla iktidara gelmek…

Meclis eski Başkanı Sibel Siber katıldığı bir programda gündemi değerlendirdi Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin muhalefetini heyecan yaratmadığını söyledi.

Mesleği geri sürekli vatandaşlarla iç içe olduğundan söz eden Siber “CTP etkin muhalefet yapıyor mu? Bir umut mu?” sorularına olumlu bir yanıt veremeyeceğini ifade etti.

“Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin eleştirileri yerine ne yapacağını ortaya koyması gerekiyor. Yani daha halkla iç içe, açıklayıcı ve halkı doyurucu çalışmalar yapılması gerekiyor.

Genelde bir parti iktidardayken usulsüzlük yolsuzluk ekonomik problemler yaşanırken halk tepki olarak muhalefete döner.

Ama iktidarın yıpranmışlığıyla iktidara gelmek başkadır. Yıpranmış iktidara bir umut olmak, gerçekten ortaya koyduğunuz düşünceleriniz, neler yapabileceğiniz hususundaki çalışmalarınız ve gölge bakanlarınız, açıklamalarınız tüm bunlar olursa gerçekten bir heyecan, umut oluşur.

Bu konuda hiçbir siyasi partinin ortak ruh ve heyecan içerisinde olduğunu söyleyemeyeceğim.

Kişilerin kişisel hırsları zaman zaman partilerde öne çıkıyor. Bir siyasi partinin başarısının temelinde yatan ortak ruhtur. 

 

14/02/2024 13:20
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Siber: İktidarın yıpranmışlığıyla iktidara gelmek…
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.