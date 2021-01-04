Siber: İlk olarak aşılanacak kamu-özel tüm sağlık ekiplerinin sayısını bilmeliyiz

Cumhuriyet Meclisi 8’nci Dönem Başkanı ve Eski Başbakan Dr. Sibel Siber, ülkemizde popülizm ve partizanlık nedeniyle otorite zafiyeti yaşandığını, vatandaşa örnek olması gereken kişilerin hareketlerine dikkat etmediğini söyledi.

Ülke yöneticilerinin davranışlarına dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Siber, “Devlet yönetimi ciddiyet ister” dedi.

Aşılama ile ilgili epidemiyolojik bir program hazırlanması gerektiğini savunan Siber, Türkiye’de ilk olarak aşılanacak sağlık çalışanlarının sayısının açıklandığını ama KKTC’de kamu- özel tüm sağlık çalışanlarımızın sayısını bilmediğimizi söyledi.

Dr. Sibel Siber, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Hastalık ciddiye alınmalı”

Sibel Siber, koronavirüs nedeniyle halkın aklını karıştıran haberler çıktığını belirterek, hastalığın ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Ülkedeki vaka sayısı ve ölümlerin az olmasından dolayı halkın rehavete kapıldığına işaret eden Siber, “ABD’de KKTC nüfusu kadar insan öldü. Türkiye’de sınıf arkadaşım bir hekim yakın zamanda vefat etti. Kıbrıslı iki profesör hayatını kaybetti. Türkiye’de 110 hekim yaşamını yitirdi. Risk faktörü olmayanlarda ölüyor. Hastalık ciddiye alınmalı” dedi.

“Bilimsel gerçekler üzerinden hareket edilmeli”

Hastalıkla mücadelede korku ve panik yapılmamasını ancak bilimsel gerçekler üzerinden hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Siber, “Virüs yükü fazla bir Covid-19 hastasını muayene ettim. Hem hasta hem ben maskemizi çıkarmadık, o nedenle hastalığa yakalanmadım. Basit bir maske beni korudu. Maske kuralına herkes uymalı. Herkes bu virüsü taşıyabilir. Yabancılardan değil yakınlardan korkulmalı çünkü yakınlarımızın yanında tedbirleri elden bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Covid-19’dan kurtulmanın iki olasılığı var”

Hastalıktan kurtulmak için 2 olasılık olduğunu belirten Siber, “Ya virüs mutasyona uğrayıp kendini yok edecek ya da aşı yaparak hastalığı yok edeceğiz. Sars virüsünde mutasyona uğradı kendini yok etti ancak Covid-19 mutasyona kötü yönden uğruyor” dedi.

“Otorite zafiyeti yaşanıyor”

Siyasetin kendi dünyası olduğunu ve “iktidara giden her yol mubahtır” anlayışının benimsendiğini anlatan Siber, “Siyaset bazen bilimi görmezden ve duymazdan gelmek ister” diye konuştu.

Sosyal medyaya yansıyan bir kumarhanedeki yılbaşı kutlamaları hakkında da konuşan Siber, “Ülkede popülizm ve partizanlık nedeniyle otorite zafiyeti yaşanıyor. Örnek olması gereken kişiler hareketlerine dikkat etmeli. Devlet yönetimi ciddiyet ister. Siyasetçiler her konuda basına konuşmak ister. Bilimin bile yanıtlarını bulamadığı konularda siyasetçilerin konuşması yanlıştır” dedi.

“Aşılama için program lazım”

Aşılama ile ilgili epidemiyolojik bir program hazırlanması gerektiğini savunan Siber, “Türkiye aşılanacak kişi sayısını açıkladı. Sağlık çalışanlarından başlayacaklar ve bir sayı ortaya koydular ancak ülkemizde, kamu, özel tüm sağlık çalışanlarımızın sayısını bilmiyoruz. Sağlık çalışanı, sağlık alanında çalışan herkestir. Kaos olmaması için kimlerin aşılanacağı ve aşının kimin yapacağı da önemlidir” diye konuştu.

“Hastalıklarla ilgili istatistik çalışması yok”

Nüfusun ve istatistiklerin bilinmesinin her alanda önemli olduğuna vurgu yapan Siber, “Salgın konusunda da istatistiğin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Mecliste 10 yıl önce salgın çıkarsa sınırların kapatılması üzerinde durmuş ve nüfusumuzu sormuştum. Aradan geçen bunca yıla rağmen, hastalıklarla ilgili istatistik bir çalışma yapılmadı” dedi.

“Sistem olmadan çalışmak risk almaktır”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde enfeksiyon bulaşıcı hastalıklarla Covid-19 hastalarının ayrımının yapılamadığına dikkat çeken Siber, “Temaslı takip ekibi özveriyle çalışıyor ancak bir koordinasyonsuzluk olursa yapılan çalışmalar boşa gider. Sistem önemli. Sistem olmadan çalışmak risk almaktır” dedi.

“İyi çalışmayan bir sistemde mağdurlar birbirlerini suçlar”

Koronavirüs tedbirleri konusunda karar alınırken sağlık yanında ekonomik ve diğer alanların da düşünülmesi gerektiğini ifade eden Siber, “Güneyde mutasyonlu virüs tespit edildi. Güneye geçişler kapatılmalı ancak güneyde çalışanların mağduriyeti giderilmeli. Salgın nedeniyle mağdur olanlara hükümetin katkı yapamaması toplumda bölünmeler oluyor. İyi çalışmayan bir sistemde mağdurlar sistem ve otorite yerine birbirlerini suçlar” diye konuştu.

“Sinovac aşısı Türkiye’de deney olarak kullanılıyor”

Sibel Siber, ayrıca Türkiye’de ve dolayısıyla KKTC’de de kullanılacak Sinovac aşısının geleneksel yöntemle hazırlanan ve vücuda ölü virüs verilen bir aşı olduğunu söyledi.

Siber, bu aşıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Geleneksel ve modern aşıların 3’ncü fazları tamamlanmadı. Bu sürecin tamamlanması için zamana ihtiyaç vardır. 3’ncü fazda aşının yan etkileri ve ne kadar etkili olduğu ortaya çıkar.

Çin aşısı, dünyada 4 ülkeyle birlikte Türkiye’ye 3’ncü fazın tamamlanması için gönderildi. Türkiye’de 18-59 yaş arası aşılanacak. Aşı yaparken deney yapılacak, ne kadar kişinin aşıya rağmen Covid-19’a yakalandığı test edilecek. Kısa vadede yan etkisi olmadığı ve koruyuculuğu olduğu söylenebilir. Araştırmalar sürüyor. Dünya aşılarla hastalıkların üstesinden geldi. Herkes aşı olmalı, kimse aşıdan korkmamalıdır.”

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04/01/2021 21:54