Siber: Korku ve panik kriz yönetiminde başarısızlığa neden olur

Dr. Sibel Siber koronavirüs ile ilgili açıklama yaptı.

Siber "Tüm kriz yönetimlerinde olduğu gibi halkımızla sürekli iletişim halinde olmak, koruyucu tedbirlerle ilgili bilgilendirmek, bilinçlendirmek çok önemlidir." dedi

Sibel Siber'in açıklaması şöyle:

Tüm kriz yönetimlerinde olduğu gibi halkımızla sürekli iletişim halinde olmak, koruyucu tedbirlerle ilgili bilgilendirmek, bilinçlendirmek çok önemlidir.

Bir kriz yönetimini başarısızlığa iten en önemli faktör halkta oluşan korku ve paniktir.

O nedenle Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Örgütleri'nin açıklamaları takip edilmelidir.

Yurt dışından (riskli bölgeler) gelenlerin 15 gün süreyle evden çıkmaması, eğer ateşi varsa Sağlık Bakanlığı'nın verdiği aşağıdaki telefon numaralarını araması gerekmektedir.

05338501188 - 05488501188.

10/03/2020 10:11