Siber: Meclis başkanlığı krizi hukuksuzluğa yol açar, iktidar geri adım atmalı

Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı ve eski Başbakan Dr. Sibel Siber, Haber Kıbrıs Web TV'de Muazzez Gazihan ile "Haber ve Ötesi" programında, Meclis Başkanlığı tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Siber, 3 çift mühürlü oy pusulasının milletvekili veya cumhurbaşkanı seçimlerinde geçerli olmayacağını belirterek, "Bunu savunanlar da geçersiz olduğunu biliyor ama öyle bir tıkanıklık yaşadılar ki bunu bu şekilde kabul ettiler" dedi.

Meclis Başkanlığı iç tüzüğüne de değinen Siber, "Meclis Başkanlığı makamı sadece iktidarın değil, bütün milletvekillerinin başkanıdır. Bu nedenle hem iktidar hem de muhalefet vekilleri saygı duymalıdır ve tarafsız olduğuna inanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Özellikle Meclis Başkanlığı oylamasına ilişkin, "Vatandaş bunu yapsa geçersiz olur. Siz diyorsunuz ki ‘ben vekilim, iki kere vurduğumda güçlü irade ortaya koyuyorum.’ Bu, hukuksuzluğa yol açacak bir durumdur" diyen Siber, bu tür uygulamaların normalleşmesinin ilerleyen süreçte daha büyük hukuksuzluklara sebep olabileceği uyarısında bulundu.

Siber, kaostan çıkılması için iktidar partisinin geri adım atarak uzlaşı yoluna gitmesi gerektiğini söyledi. "Ya CTP ile uzlaşarak yeni bir Meclis Başkanı adayı gösterirsiniz, ya da bu gerçekleşmezse istifa eder ve erken seçime gidersiniz" diyerek, çözüm için alternatif öneriler sundu.