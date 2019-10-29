Siber: Meclis iradesinin ortaya çıkması gerekiyor

BRT'de yayınlanan "Dördüncü Boyut" adlı TV programına konuk olan Meclis Eski Başkanı Dr Sibel Siber, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 25 Kasım'da Berlin'de gerçekleştireceği 3'lü görüşme ile ilgili açıklamlarda bulundu.

“Berlin’den önce Meclis iradesi ortaya çıkmalı” diyen Siber, Berlin’deki üçlü görüşme konusunda hükümetten açıklamalar geldiğini ve üçlü görüşmeye karşı olduklarını ama adım atılmadığına dikkat çekti.

Siber'in açıklamalarından satır başları:



“Berlin’den Önce Meclis İradesi Ortaya Çıkmalı”

Berlin’deki üçlü görüşme konusunda Hükümetten açıklamalar geliyor. Ancak bunun tartışılacağı yer Meclis’tir. Anayasal yetkinizi neden kullanmıyorsunuz? Hükümet olarak karşıysanız Bakanlar Kurulu’nda olağanüstü toplantı kararı alıp yapıp Cumhurbaşkanı’nı Meclis’e davet edersiniz. Maalesef kötü bir süreç yaşıyoruz. Meclis iradesinin ortaya çıkması gerekiyor. Olağanüstü toplantıdan bir bağlayıcı bir karar çıkması gerekiyor. Gitsin görüşsün veya görüşmesin.

Siber'in açıklamalarının tamamını okumak için tıklayınız...





29/10/2019 11:17