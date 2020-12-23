Siber saldırılara karşı kuantum şifreleme

Bir grup Japon firması hisse senedi ticaretinin güvenliğini artırmak amacıyla ülkenin kuantum kriptografisine (şifreleme) ilişkin ilk çalışmayı başlattıklarını açıkladı.

ads
23/12/2020

ads
Siber saldırılara karşı kuantum şifreleme

Toshiba, NEC Corp ve Nomura Holdings tarafından, finans kurumlarına yönelik siber saldırılara ve artan tehditlere karşı teoride kırılması imkansız kuantum şifreleme üzerinde ortak çalışma başlatıldı.

Grup, kuantum şifreleme teknolojinin birkaç yıl içinde hisse senedi ticaretinde kullanılacağını umduğunu ifade etti. Grup, kuantum şifrelemenin teoride üçüncü şahısların kırmasının imkansız olduğunu vurguladı. (DHA)

23/12/2020 08:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Siber saldırı, kuantum şifreleme
MANŞETLER

HK TEKNOLOJİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.