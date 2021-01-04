Siber: Seçimde olacakları önceden hissetmiştim

Cumhuriyet Meclisi 8’nci Dönem Başkanı ve Eski Başbakan Dr. Sibel Siber, Cumhuriyet Meclisi’nde UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün’nün istifasının reddedilmesiyle birlikte “milletvekillerinin istifa hakkı” meselesinin yeniden gündeme geldiğini belirterek, kişinin bu hakkının meclis genel kuruluna verilmesini doğru bulmadığını söyledi.

Mecliste milletvekili reddinin insan hakkına aykırı olduğunu belirten Sibel Siber, meclis tüzüğünün bu maddesinin değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Sibel Siber, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Tüzük değişikliği şart”

Mecliste UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün’nün istifasının reddedilmesi hakkındaki bir soruyu cevaplandıran Sibel Siber, “Meclis Başkanı olduğum dönem de CTP milletvekili Abbas Sınay istifa etmişti. Milletvekilinin istifa hakkını kullanamaması insan haklarına aykırıdır. Mecliste tüzüğün bu maddesi değişmeli” dedi.

Siber, daha önce tüzük değişikliği yapıldığını ama bazı şeylerin pratikte yaşamadan, önceden fark edilemediğini kaydetti.

“Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde olacakları önceden hissettim”

“Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde yaşananlara, tartışmalara baktığınız zaman ‘iyi ki aday olmamışım’ deyip demediğiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Siber, seçimde yaşanacakları hissettiğini, olacakları tahmin ettiğini, o nedenle cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmadığını söyledi.

Seçimde iki cephe açılmasını ve bu cepheleşme üzerinden yaşanan bir hayli gelişmenin üzüntü verici olduğunu belirten Siber, “Türkiye’nin istedikleri ve istemedikleri” şeklinde bir cepheleşmeyi doğru bulmadığını kaydetti.

Siber, “Türkiye üzerinden mesaj verilmek istendi. Bir taraf dik durmanın ötesine geçen kutuplaştırmayı seçti. Diğer taraf ise Türkiye’nin her dediğini yapmaya hazır olduğunu gösterdi. Bu ortamda benim işim yoktu” şeklinde konuştu.

“80 Gün kitabı” ve meclisteki dijital arşiv

“80 Gün/ İlk Kadın Başbakan Dr. Sibel Siber” isimli kitabıyla ilgili de konuşan Sibel Siber, milletvekilliği ve başbakanlığı dönemini ele alan kitapla, bir döneme ışık tuttuğunu söyledi.

Sibel Siber, düşlerini, düşüncelerini, anılarını, o dönemlerde yaşananları, bilinmeyenleri, doğruları ve yanlışları kitapta anlatmaya çalıştığını, o dönemlerdeki lehte ve aleyhte tüm köşe yazılarının da kitapta yer aldığını kaydetti.

Meclis Başkanlığı döneminde başlattığı gazetelerin dijital ortama aktarılması projesinin, çok değerli olduğunu, “80 Gün” kitabının da bu projeden faydalanılarak yaratıldığını belirten Sibel Siber, Enformasyon Dairesi’nin bu çalışmayı sürdürdüğünü ve tüm emek verenleri bir kez daha kutladığını vurguladı.

Sibel Siber bu konuda şunları söyledi:

“Tozlu raflardaki gazeteler... 1940'lar, 50'ler 60'lar. Neler neler yaşanmış? Köşe yazarları neler yazmış? Nelerin reklamı yapılıyormuş? Doğduğumuz günde neler olmuş? Kıbrıslı Türklerin sosyal, siyasi yaşamından, her gününden haberdar olmak... O yılların gazetelerini dijital ortama sonra da Meclis'in web sitesine koyma düşüncesini açıkladığımda başlangıçta birçok olumsuzlukla karşılaştık.

Bugün birçok araştırmacının bu sayfamızdan yararlanıyor olduğunu görmek, toplum belleğine katkı yapmak en büyük mutluluk.”

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04/01/2021 22:03