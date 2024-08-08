Eski Meclis Başkanlarından, KKTC’nin ilk kadın başbakanı Dr. Sibel Siber, Erenköy Direnişi’nin 60’ncı yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınladı.

Toplum değerlerine, toplumsal bağlara verdikleri zararın bile farkında olmayan bugünün bazı siyasilerinin Erenköy’de verile mücadeleyi okumaları gerektiğini söyleyen Siber “Toplum sevgisi neymiş, okuyup öğrenmelerini dilerim” dedi.

Sibel Siber’in mesajı şöyle:

Erenköy, bir direniş destanıdır. Bu destanda yurt sevgisi, toplum sevgisi, sınırsız özveri, olağanüstü bir mücadele ruhu, azim ve umut vardır. "Böyle bir direniş ancak filmlerde olur" dedirten hikayelerimizi yazanları saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Toplum değerlerine, toplumsal bağlara verdikleri zararın bile farkında olmayan bugünün bazı siyasilerinin, o günlerdeki toplumumuzu, toplum için fedakarlık neymiş, toplum sevgisi neymiş, okuyup öğrenmelerini dilerim.