Siber: Toplumsal sağlığı tehdit eder noktaya gelirse seçimler ertelenebilir

Eski başbakanlardan ve Meclis eski başkanlarından Sibel Siber, Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmadığını duyurdu.

Siber, aday olmayacağını açıklamadan önce ülkemizde de görülen Corona virüsü konusunda bilgi aktardı.

Siber, korona virüsü nedeniyle Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi ile ilgili bir soruya ise şu cevabı verdi: Salgın kalabalıklarda daha hızlı yayılır. Bu nedenle eğer toplumsal sağlık için gerekliyse erteleme bu da gündeme gelebilir. Çünkü toplum sağlığı her şeyin üstündedir. Ama toplum sağlığını kaybederse bunu hiç birimiz göze alamayız. Böyle bir risk görülürse böyle bir tedbir de gündeme gelebilir.”

Siber, salgın hastalıkların her zaman insanlığı tehdit ettiğini kaydederek, günümüz dünyasında ulaşımın çok rahat olması ve insanların çok sık seyahat etmesi nedeniyle kısa zamanda korona virüsünün tüm dünyaya yayıldığını söyledi.

Siber, “Bu virüsle kısa sürede karşılaşacağımızı biliyorduk. Bunlar kriz masası oluşturulması gerektiğini gösterir. Bu krizleri iyi yöneten ülkeler başarılı olurlar. Ada ülkelerinde tedbir almak daha kolaydır. Ülkemize gelen ve riskli bölgelerden gelen kişilerin 14 gün kontrol amaçlı tutulması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’nın elindeki kitler hastalığı 4 saatte teşhis edilebiliyor” diye konuştu.

10/03/2020 13:12