Siber, uluslararası panelde Kıbrıs’taki pandemi sürecini anlattı

Meclis Eski Başkanı Dr. Sibel Siber, 6 ülkenin eski Cumhurbaşkanları ve Başbakanlarının online katılımıyla, 22 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen “Uluslararası Çok Taraflılık (Multilateralism)” konulu panelde konuşma yaptı.

IIMUN (India's International Movement to Unite Nations) tarafından organize edilen panele, Dr. Sibel Siber KKTC’nin ilk kadın Başbakanı sıfatıyla davet edildi. Panel’de İrlanda eski Başbakanı Bertie Ahern, Romanya Eski Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Ivo Josipovic, Karadağ eski Başbakanı Dr. Igor Luksic ve Gine Bissau eski Başbakan Rui Duarte de Barros konuşma yaptı.

Panelde, “Uluslararası Çok Taraflılık” ilkesi ve uluslararası organizasyonların pandemi döneminde ne derecede başarılı olduğu tartışıldı. Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği gibi uluslararası dayanışmayı ve işbirliğini hedefleyen organizasyonların, Covid-19 Pandemi dönemindeki yetersizliği vurgulandı.

Siber; Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız izolasyonu eleştirerek başladığı konuşmasında, uluslararası organizasyonların faaliyetlerinin genel olarak hayal kırıklığı yarattığını, bunun Pandemi döneminde daha net görüldüğünü kaydetti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Pandemi’yi başladıktan ancak 3 ay sonra gündemine alabildiğini, gerek Pandemi ile mücadelede ve gerekse aşıların dağıtımında adil davranılmadığını vurguladı.

Siber; uluslararası örgütlere üye ve işbirliğini savunan bazı güçlü ülkelerin, ‘Çok Taraflılık’ ilkesi yerine kendi önceliklerini ön planda tuttuğunun zaten bilindiğini, ama bu durumun Covid-19 Pandemisi ile iyice gün yüzüne çıktığını belirtti. Özellikle gelişmiş ve zengin bazı ülkelerin ne kadar bencil davranabileceğinin bu dönemde bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Siber, aşı dağıtımında adil davranılmadığını Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü’nün de itiraf ettiğini anlattı. Adil ve eşit aşı dağıtımını sağlamak için kurulan COVAX inisiyatifinin de başarısız olduğunu ve fakir ülkelere aşı gönderilemediğini söyledi.

Siber, kalıcı barış ve daha yaşanabilir bir dünya için “Çok Taraflılık” ilkesinin önemine ve bunun için samimi işbirliğine vurgu yaptı; bunun gerçek anlamda uygulanabilmesi için özellikle tüm dünyadaki gençlerin sorumluluğunun büyük olduğunu vurguladı.

IIMUN tarafından organize edilen ve daha önce BM Genel Sekreterleri Antonio Guterres ve Ban Ki-Moon’un konuşmacı olarak yer aldığı dünyanın en büyük gençlik organizasyonuna, bu yıl konuşmacı olarak Dr.Sibel Siber davet edilmişti. Hindistan’da gerçekleşecek olan ve Pandemi nedeniyle ertelenmek zorunda kalınan bu organizasyona, her yıl 20 ülkeden 10 milyona yakın gencin katıldığı belirtildi.

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31/01/2021 12:19