Siber’den Akıncı’ya bilgilendirme sitemi

MECLİS DEVRE DIŞI: Cumhuriyet Meclisi eski başkanı ve eski Başbakan Sibel Siber önemli görüşmeler sonrasında Meclis’in bilgilendirilmesi kuralına son dönemde uyulmadığını ve Meclis’in önemli dönemeçlerde devre dışı kaldığını belirtti

“MİLLETVEKİLLERİNİN GÖRÜŞLERİ ALINMADI”: Siber, Akıncı’nın, Berlin’de gerçekleşen müzakere öncesi ve sonrasında Meclis’e bilgilendirme yapmadığını kaydederek milletvekillerinin konuyla ilgili görüşlerine başvurmadığını söyledi

“VEKİLLERİN İRADESİ YOK SAYILDI”: Siber: “Sadece siyasi parti başkanlarıyla görüşmekle yetinmek, milletvekilinin iradesinin yok sayılması anlamını taşır. Her milletvekilinin hür iradesi vardır, milletvekili kendi hür iradesini, görüş ve düşüncelerini, sormak istediği soruları sorabilmeli, tartışabilmelidir

Cumhuriyet Meclisi eski başkanı ve başbakan Sibel Siber, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs Müzakereleri ile ilgili birinci derecede bilgilendirme yapması gereken kurumun Meclis olduğunu belirterek Meclis’te müzakerelerdeki gelişmelerle ilgili bilgilendirme yapılması gerektiğini diğer yandan da milletvekillerinin görüş ve düşüncelerine başvurulmasının şart olduğunu söyledi.

Siber, yarım asırlık Kıbrıs Müzakere tarihinde de bunun hep böyle olduğuna vurgu yaptı.

Siber: Meclis önemli dönemde devre dışı bırakılıyor

Cumhuriyet Meclisi eski başkanı ve başbakan Sibel Siber Kanat T Televizyonu’nda katıldığı programda nedense bu kurala son dönemde uyulmadığını ve Meclis’in önemli dönemeçlerde devre dışı kaldığını belirtti.

“Milletvekillerinin görüşleri alınmadı”

Siber, Akıncı’nın, Berlin’de gerçekleşen müzakere öncesi Meclis’e bilgilendirme yapmadığını kaydederek milletvekillerinin konuyla ilgili görüşlerine başvurmadığını söyledi. Berlin’den döndükten sonra da gerçekleşen görüşmedeki gelişmelerin milletvekillerinin bilgisine getirilmediğini ifade eden Siber, milletvekillerinin bu müzakere ile ilgili görüş ve düşüncelerinin alınmadığını söyledi.

“Vekillerin iradesi yok sayıldı”

Siber programda devamla şu ifadeleri kullandı: “Sadece siyasi parti başkanlarıyla görüşmekle yetinmek, milletvekilinin iradesinin yok sayılması anlamını taşır. Her milletvekilinin hür iradesi vardır, milletvekili kendi hür iradesini, görüş ve düşüncelerini, sormak istediği soruları sorabilmeli, tartışabilmelidir. Ayrıca müzakerelerle ilgili Meclis’teki görüşmelerin Meclis tutanaklarına geçmesi de toplum belleği açısından önemlidir. Geçmiş dönemler incelendiğinde, yurt dışında gerçekleşen tüm müzakereler öncesi ve sonrasında Meclis’te oturumlar yapılmış . Konular enine boyuna tartışılmış ve tutanaklara geçmiştir.”

“Hayretlerle karşıladım”

Siber, bugün, sanki ülkenin Meclis’i yokmuş gibi davranılmasının kabul edilebilecek bir durum olmadığını belirterek Akıncı’nın, siyasi parti başkanları ve muhtarlarla görüşeceğini açıkladığını fakat ilk görüşme yapması gereken yerin Meclis olduğunu unuttuğunu belirtti. Toplum iradesini esas temsil eden kurumun yok sayılması konusunda milletvekillerinin de sessizliğini korumasını hayretle karşıladığını söyleyen Siber, “Tarafımdan geçmişte de bu durum defalarca eleştirilmiştir. Bir toplumun demokratik iradesini temsil eden yer Meclis’tir ve Meclisimize önce bizim saygı duymamız gerekmektedir” diye konuştu.

“Meclisin devlet yapısındaki yeri konusunda çok eksiklerimiz var”

Cumhuriyet Meclisi eski başkanı ve başbakan Sibel Siber, Meclisi olmayan topluluklar veya cemaatlarin toplum iradesini anlamak için halkın ileri gelenleriyle bir mekanda buluştuklarını ve toplantılar yaptıklarını ifade ederek geçmişte Meclisin olmadığı dönemlerde Kıbrıslı Türklerin de toplantılarını Kardeş Ocağı’nda yaptıklarını hatırlattı. Siber sözlerini, “O dönem Kardeş Ocağı’na “ Senato” denmekteydi. Bugün halkın demokratik iradesi ile seçilmiş bir Meclisimiz var ama belli ki devlet yapısındaki yeri ve önemi konusu ile ilgili henüz çok eksiklerimiz var” diye tamamladı.

05/12/2019 12:51