Siber’den “Maskesiz dışarıya çıkmayalım” çağrısı…

Meclis Eski Başkanı Dr. Sibel Siber, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, ikinci PCR testinin sonucunun negatif olduğunu açıkladı.

Siber, böylelikle karantina sürecini tamamlamış olduğunu ifade ederek, “Bu sürede yalnızlık duygusu yaşatmayan, telefonda arayan, sevgi dolu mesajlarını, iyilik dileklerini ileten sizlere, hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bir kez daha gördüm ki biz büyük bir aileyiz...” dedi.

Dr. Sibel Siber, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bu sıkıntılı dönemi de sorumluluklarımızı yerine getirerek el birliği ile atlatacağımıza inanıyorum... Aşılanmanın henüz başlamadığı bu dönemde, virüse karşı en etkili koruyu önlem maske... Buna, kişisel tecrübemle de bir kez daha şahit oldum. Aman dikkat! Maskesiz dışarıya çıkmayalım!”

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23/12/2020 17:47