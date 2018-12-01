Siber’in kitabı tanıtılacak Hasan Rifat Siber’in “Kıbrıs Türkleri’nin Tarımsal Folkloru, Köycülüğümüzün dünü-bugünü” isimli kitabının tanıtımı yapılıyor. Facebook Paylaşımı 01/12/2018 Hasan Rifat Siber’in “Kıbrıs Türkleri’nin Tarımsal Folkloru, Köycülüğümüzün dünü-bugünü” isimli kitabının tanıtımı yapılıyor. Hasan Rifat Siber’in “Kıbrıs Türkleri’nin Tarımsal Folkloru, Köycülüğümüzün dünü-bugünü” isimli kitabının tanıtımı 5 Aralık 2018 Çarşamba günü 17:00 – 19:00 saatleri arasında Daniz Plaza’da yapılıyor. Facebook Paylaşımı