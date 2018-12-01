HABER KIBRIS

Siber’in kitabı tanıtılacak  

Hasan Rifat Siber’in “Kıbrıs Türkleri’nin Tarımsal Folkloru, Köycülüğümüzün dünü-bugünü” isimli kitabının tanıtımı yapılıyor.

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01/12/2018

Siber’in kitabı tanıtılacak  

Hasan Rifat Siber’in “Kıbrıs Türkleri’nin Tarımsal Folkloru, Köycülüğümüzün dünü-bugünü” isimli kitabının tanıtımı yapılıyor.

Hasan Rifat Siber’in “Kıbrıs Türkleri’nin Tarımsal Folkloru, Köycülüğümüzün dünü-bugünü” isimli kitabının tanıtımı  5 Aralık 2018 Çarşamba günü  17:00 – 19:00 saatleri arasında Daniz Plaza’da yapılıyor.

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TAGS: Hasan Rifat Siber, haber, kıbrıs, kitap
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