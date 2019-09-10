Sibirya’da 2 Bin Yıllık Cep Telefonu Benzeri Cisim Bulundu

Rusya Federasyonu’na bağlı arkeolojik kazı çalışmalarının yapıldığı Sibirya’nın güneyinde bulunan Tuva Cumhuriyeti’nde tuhaf bir cisim bulundu. Bir mezarın kazısı sırasında keşfedilen cisim akıllı cep telefonlarına benzerliğiyle dikkat çekti.

Yapılan araştırmalarda cismin ne olduğuna dair henüz bir teori ortaya atılamadı. Bilim insanları ise cismin 2 bin 137 yaşında olduğunu tespit etti. Rus Atlantisi olarak isimlendirilen mezarlık bölgesinde arkeologlar kazı çalışmalarına devam ediyor. Kazılar sırasında bulunan cismin üzerinde farklı türlerde taşların yerleştirilebilmesi için açılmış olan delikler keşfedildi. Öte yandan bazı delikler üzerinde halen taşların durduğu belirlendi.

“TAMAMEN TESADÜF”

Yapılan araştırmalarda cismin üzerinde bulunan taşların, döneme ait Çin paraları olduğu belirlendi. EurAsia Keşif Derneği yetkilisi Pave Leus, yaptığı açıklamada, cismin yüksek ihtimalle bir kemer süsü olduğunu belirtti. Leus, gömülen kadının bu şık kemerle birlikte gömüldüğünü ve telefona benzerliğinin tamamen tesadüf olduğunu söyledi.