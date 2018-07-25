Sıcak hava Avrupa’yı kavuruyor

Avrupa'da son haftalarda etkili sıcak hava dalgası, bazı ülkelerde orman yangınlarına yol açarak can ve mal kayıplarına neden olurken, diğerlerinde de günlük yaşamı etkileyerek ülke yönetimlerini harekete geçirdi.

Kıta genelinde normalin aksine yağışsız geçen yaz ayları, kuraklık ve su kısıtlamalarına yol açtı. Yeşil alanlarıyla tanınan Avrupa şehirlerindeki parklar sarıya büründü.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan tarım ürünleri de etkilendi. Çeşitli tarım ürünlerinin olgunlaşma dönemlerini öne çeken sıcaklıklar, hububat ve tahıl ürünlerini ise olumsuz etkiledi. Uzmanlar, dünya genelinde artan sıcaklıkların küresel ısınmayla doğru orantılı olduğunu savunuyor.

YUNANİSTAN VE İSVEÇ’TE YANGINLAR

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında çıkan yangınlarda resmi makamlara göre 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarların etkili olduğu yangınlarda, birçok yerde neredeyse aynı anda çıkan yangınlar saatler boyunca kontrol altına alınamadı.

Ormanlık alanda çıkarak meskun mahallere sıçrayan yangınlarda, binden fazla ev ve yüzlerce araç kül oldu. Atina sakinlerinin de sıklıkla gittiği, yılın bu döneminde yoğun tatil bölgesinden binlerce kişi tahliye edildi.

Aşırı sıcaklar, İsveç'te de orman yangınlarına neden oldu. Ülkede geçen hafta 80 noktada başlayan orman yangını halihazırda 30 noktada devam ediyor.

İsveç Sivil Savunma Dairesi, bir haftada 25 bin hektarlık ormanlık alanın yok olduğunu açıkladı. Yangının yol açtığı zararın 900 milyon kron (yaklaşık 450 milyon lira) olduğu tahmin ediliyor.

Soğuk ve yoğun kar yağışıyla baş etme konusunda başarılı olan İsveçli yetkililer, orman yangınlarının üstesinden gelmek için uluslararası yardım talebinde bulundu.

Son 66 yılın en sıcak yazını yaşayan İsveç'te sıcaklık mevsim normallerine dönene kadar ateşli piknik ve mangal yapmak da yasaklandı.

BELÇİKA’DA GEREKSİZ SU KULLANANA CEZA

Geleneksel olarak serin ve yağmurlu yaz aylarıyla tanınan Belçika'da sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üstüne çıkarak 30-34 derecelere ulaşması, ülkenin yerel yönetimlerini önlem almaya zor aldı.

Belçika Kraliyet Meteorolojisi Enstitüsü, ülkenin son 40 yıldır "en kuru ve sıcak" temmuz ayını yaşadığını belirterek, "aşırı sıcak hava" uyarısı verdi ve ülkenin deniz kıyısı olmayan tüm bölgelerinde turuncu alarma geçildi.

Yaşlılara gerekli olmadığı müddetçe dışarıya çıkmamaları uyarısı yapılırken, çalışmak zorunda olan kişilere kapalı ve klimalı ortamları tercih etmeleri önerisinde bulunuldu.

Diğer yandan, yağmur kıtlığının yol açtığı kuraklık ve giderek azalan su kaynaklarıyla baş etmek için bazı bölgelerde bitki sulama, araba yıkama gibi faaliyetler yasaklandı.

Belçika'nın Flaman bölgesinin bazı kentlerinde tarım dışında temizlik ve benzeri faaliyetler için su kullananların 2 bin euroya kadar para cezası ya da 8 ila 14 gün hapis cezasına çarptırılabileceği açıklandı.

YEŞİL İNGİLTERE’DE ETRAF SARARDI

İngiltere'de de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı sebebiyle yetkililer vatandaşlara yönelik uyarılarını tekrarlamaya devam ediyor.

Gece sıcaklığın en düşük 24 derece kaydedildiği İngiltere’de dün 33,3 dereceyle yılın en sıcak günü yaşandı. Dünün, bu yılın en sıcak günü olmasının ardından İngiliz yetkililer, hafta sonuna kadar saat 11.00-15.00 arasında gerek duyulmadığı sürece güneşe çıkılmaması uyarısını yaptı.

Meteoroloji uzmanları, yağmurlu havasıyla ünlü adanın bazı bölgelerinde yaklaşık 50 gün boyunca hiç yağış görülmediğini söyledi. Aşırı sıcaklar ve yetersiz yağış sebebiyle ülkedeki birçok çimlik alan kuruyarak yerini sarı otlara bıraktı.

Ülkedeki bazı baraj, dere ve göletlerdeki suyun bitmesi sebebiyle bazı bölgeler için “çimlerinizi, bahçenizi sulamayın” ve “duşunuzu 5 dakika ile sınırlandırın” gibi uyarılar yapıldı.

HOLLANDA’DA TARİHİ KURAKLIK

Hollanda’da da aşırı sıcaklardan ve yaklaşık bir aydır yeterince yağmur yağmamasından dolayı kuraklık yaşanıyor. Uzun süren kuraklık doğadaki yeşil alanların sararmasına sebep oldu.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsüne (KNMI) göre, ülkede gelecek iki hafta daha yağmur yağmayacağı tahminine yer verilirken, dün itibarıyla başlayan aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelinde sarı alarm verildi.

Hollanda’da en uzun kuraklık 1976'da yaşanmıştı. Halihazırda ülkede iki hafta daha yeterince yağmur yağmaması halinde 100 yılda bir gerçekleşen kuraklığın tekrar yaşanması bekleniyor.

PARİS’TE TURUNCU ALARM

Fransa'da bu hafta yaz aylarının en sıcak günlerinin yaşanacağı belirtildi. Fransa Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamada, ülkenin güneydoğusunda bu hafta aşırı sıcakların etkili olacağı ve hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

Başkent Paris'te sıcaklığın 31 dereceye çıkması nedeniyle en üst seviyenin bir altı olan turuncu alarm verildi.