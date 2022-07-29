Sıcak hava bölgede etkisini sürdürecek

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29/07/2022

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Sıcak hava bölgede etkisini sürdürecek

 Sıcak hava bölgede etkisini sürdürecek. Yeni haftanın ilk üç gününde ise sabah saatlerinde yer yer sis görülecek. 

Meteoroloji Dairesi'nin haftalık hava tahmini raporuna göre bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın açık, pazardan itibaren salıya kadar açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak.        

Havanın, çarşambadan cumaya kadar ise açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 38–41 ºC, sahillerde 33–36 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney be Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

29/07/2022 16:31
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TAGS: hava, nasıl, olacak, haber, kıbrıs,
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