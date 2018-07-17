Sıcak hava devam edecek

Ülkemizi etkisi altında alan sıcak hava bugün devam edecek.

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Bu meteorolojik durum nedeniyle hava bugün ve yarın açık, perşembe ve cuma açık az bulutlu, cumartesi, pazar ve pazartesi açık zamanla parçalı az bulutlu olacak.En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36-39, sahillerde 32-35 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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Meteoroloji gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 10 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması uyarısını da yaptı