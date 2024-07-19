Sıcak hava etkisini sürdürecek

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19/07/2024

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Sıcak hava etkisini sürdürecek

Hava sıcaklığının hafta boyunca iç kesimlerde 40 sahillerde ise 37 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi haftalık hava tahmin raporuna göre, hava açık ve az bulutlu, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri ise sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde 40 – 43 derece, sahillerde ise 34 – 37 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

19/07/2024 14:58
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TAGS: Sıcak hava, haber, kktc
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