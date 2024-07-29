Sıcak hava etkisini sürdürecek

Sıcak hava etkisini sürdürecek. 

ads ads ads ads
29/07/2024

ads
Sıcak hava etkisini sürdürecek

Sıcak hava etkisini sürdürecek. 

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre bölge, 30 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın açık, diğer günler açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 39-42 derece, sahillerde 35-38 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

29/07/2024 18:52
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.