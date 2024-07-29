Sıcak hava etkisini sürdürecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre bölge, 30 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın açık, diğer günler açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 39-42 derece, sahillerde 35-38 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.