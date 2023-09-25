Sıcak hava etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Eylül – 2 Ekim tarihlerini kapsayan raporuna göre, hava, genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli, periyodun son günleri üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Çarşamba günü sabah saatleri yer yer sis görülecek. Periyot boyunca hava genellikle parçalı bulutlu geçecek, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35 – 38, sahillerde 30 – 33 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.