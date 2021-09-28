Sıcak Hava Sürecek

Meteoroloji Dairesi’nin hava raporuna göre bir hafta boyunca sıcak hava etkisini sürdürecek.

Dairenin 29 Eylül-4 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 32 - 35 ºC, sahillerde ise 28 - 31 ºC dolaylarında seyredecek.

Çarşamba gününden itibaren ise 3 gün, sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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28/09/2021 08:57