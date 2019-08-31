Sıcak hava sürecek
Sıcak hava, Eylül ayının ilk haftasında da sürecek.
31/08/2019
HK
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Sıcak hava, Eylül ayının ilk haftasında da sürecek.
Hava sıcaklığı iç kesimlerde 39, sahillerde 35 derece dolaylarında olacak.
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 1 – 6 Eylül tarihleri arasında hava açık ve az bulutlu, bazı günler parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 36 – 39 ºC, sahillerde 32 – 35 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.