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Sıcak hava sürecek

Hava hafta boyunca açık ve az butlu, zamanla parçalı bulutlu olacak

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11/09/2019
HK

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 derece

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Sıcak hava sürecek

Sıcak hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 derece olacak.

Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, 12 – 18 Eylül tarihleri arasında bölge sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık ve az butlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37 ºC, sahillerde 30 – 33 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.


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TAGS: hava durumu, haber, kıbrıs
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