Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda sıcak havada nasıl beslenilmesi gerektiğini yazdı:

Leman Denizgil'in yazısı şöyle:

Sıcak Havalarda Beslenme Nasıl Olmalı?

Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artıyor ve metabolizma bu duruma uyum sağlamaya çalışıyor. Bu dönemlerde artan sıcaklıklar özellikle bebek, çocuk, yaşlı ve hamileler ile tansiyon, kalp rahatsızlığı, diyabet gibi hastalıkları bulunan kişilerde sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Sıcaklarda aşırı terleme sonucu vücuttan suyla beraber, sodyum, potasyum gibi mineraller de atıldığı için bu durum halsizlik, nabız zayıflığı, yorgunluk ve dolaşım bozukluklarına yol açabilmektedir. Sıcak havalarda besinlerin bozulma riski yüksek olduğu için de besin kaynaklı zehirlenmeler sık görülüyor.

Sıcak havalarda halsizliği önlemek;

Sıcak havalarda yorgunluğu önlemek için az ve sık beslenmeli ve öğün atlamamalısınız. Sıcak hava nedeniyle oluşan iştahsızlığın önüne geçmek ve sindirim sistemini rahatlatmak amacıyla hafif ve su oranı yüksek besinlere öncelik verilmelidir. Sofralardan salatalar, zeytinyağlı sebze yemekleri ve su içeriği yüksek meyveler eksik olmamalıdır.

Sebze tüketimi hazımsızlık gibi mide bağırsak problemlerini engeller.

Özellikle hava sıcaklığının iyice yükseldiği öğlen saatlerinde semizotu, fasulye gibi zeytinyağlı sebze yemekleri yemek, mide bağırsak sistemi açısından oldukça faydalıdır. Bununla birlikte ağır öğünler sebebi ile oluşabilecek kalp ve damar sistemi sorunlarının da önüne geçilebilecektir.

Kahvaltıyı atlamayın.

Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Havanın serin olduğu sabah saatlerinde yapılan iyi bir kahvaltı ile gün boyunca gereken enerji alınmalıdır. Böylelikle hem gün boyunca ihtiyacımız olan enerji sağlanacak hem de gün içerisinde tokluk hissi oluşarak ısının yüksek olduğu saatlerde açlık hissetme ihtimali azalacaktır.

Yiyeceklerin sıcakta beklememesine özen gösterin.

Tavuk, yumurta, et ve balık gibi besinler sıcakta beklediği zaman başta mide-bağırsak enfeksiyonları olmak üzere pek çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Bu nedenle yaz dönemi boyunca besinlerin soğuk zincirine dikkat edin. Evinizde buzdolabınızda sakladığınız besinleri tüketmeden veya pişirmeden hemen önce dolaptan çıkarmaya özen gösterin. Açıkta satılan gıdalardan olabildiğince kaçınılmalıdır. Sıcak havalar yiyeceklerin bozulma riskini arttırmaktadır.

Mutlaka su için!

Vücuttan atılması gereken sıvı normal koşullarda idrar, dışkı ve solunumla atılır. Yaz aylarında sıcaklıkla beraber artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımı çok önemli. Bu nedenle, her gün en az 8-12 bardak su içilmeli. Ayrıca egzersiz yapıldığında daha fazla su tüketmeye dikkat etmelisiniz.

Süt ve yoğurt mutlaka tüketin!

Süt ve yoğurt gibi gıdalar kalsiyum içeriğinden dolayı kalbin düzenli atmasını sağladığı gibi, sinir sisteminin korunmasına yardımcı olur, uykusuzluğa da iyi gelir. Bu nedenle her gün mutlaka tüketin.