Havaların ısınmasıyla birlikte spor yapmak giderek zorlaşmaya başladı. Peki sıcak havalarda egzersiz yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte ipuçları...

Yaz mevsiminde spor yaparken bazı alışkanlıkları geride bırakmak ve hava değişimine ayak uydurmak gerekiyor. İşte sıcak havalarda spor yaparken dikkat etmeniz gerekenler...

Bol su için

Sıcak havalarda egzersiz yapmak vücut ısısını artırır ve terlemeye başlarsınız. Kaybettiğiniz suyu geri kazanmak için bol bol su tüketmeniz gerekiyor. İdrarınızın renginden vücudunuzun su oranını takip edebilirsiniz.

Uygun giysiler seçin

Egzersiz esnasında ne giydiğiniz oldukça önemli. Açık renkli ve hafif kıyafetler tercih edin. Dışarıdaysanız güneş kremi ve gözlüğü ihmal etmeyin.

Acele etmeyin

Daha soğuk havalarda spor yapmaya alışkınsanız eski alışkanlıklarınıza devam edemeyeceğinizi kabul edin. Normalde yürüdüğünüzden az daha yürüyün, daha çok su için. Egzersiz sürenizi azaltın ve sıcak havaya adapte olmaya çalışın.

Bedeninizi dinleyin

Baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, kalp atışlarının hızlanması vb. semptomlarla karşı karşıya kaldığınızda egzersizi erteleyin veya tamamen bırakın. Böyle durumlarda serin ve gölge bir yerde dinlenin. Hala iyi hissetmiyorsanız sporu bir süre erteleyin.

Zamanı ayarlayın

Günün en sıcak saatlerinde egzersiz yapmaktan kaçının. Sabah saatlerini veya gün batımına yakın saatleri tercih edin.