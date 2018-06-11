Sıcak ve bunaltıcı havalarla ilgili önemli uyarı

Bahadır AYNA-Haber Kıbrıs

Ülkemizde hava sıcaklıklarının yükselmesi yaşam koşullarını zorluyor. Özellikle öğle saatlerinde açık havada çalışmak zorunda kalan vatandaşlar sıcak havadan bunalıyor. Meteoroloji Dairesi saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasında ultraviyole ışınlarının dik düştüğünü belirterek vatandaşları 20 dakikadan fazla güneşin altında kalmamaları yönünde uyardı. Haber Kıbrıs’a konuşan Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Özruhan Aygın vatandaşların güneşten nasıl korunabileceği hakkında pratik bilgiler verdi. Aygın, 11.00-16.00 saatleri arasında ultraviyole ışınlarının dik düştüğüne dikkat çekerek çocuk ve yaşlıların bu saatler arasında sokağa çıkmaktan kesinlikle kaçınmaları gerektiğine vurgu yaptı. Özruhan, kalp, akciğer, tansiyon ve şeker hastalarının sokağa çıkmama konusunda daha da bir önem göstermeleri gerektiğinin altını çizdi.

İşte güneşten korunmanın yolları…

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Özruhan Aygın güneşe çıkmak zorunda olan vatandaşların güneşten koruyucu losyon ve krem sürmesi gerektiğini söyledi. Açık renk elbise ve şapkanın da ciddi bir önem taşıdığını belirten Özruhan, yaz dönemlerinde sıvı alımının arttırılmasının da hayati önem taşıdığını kaydetti.

Bu belirtiler başladıysa doktorunuza başvurun…

Güneşe uzun süre maruz kalınması halinde vücudumuzda güneş yanıkları, güneş çarpması ve bazı alerjik rahatsızlıkların baş gösterebileceğini kaydeden Aygın, hafif yanıkların soğutucu ve yumuşatıcı kremler ile kontrol altına alınabileceğini söyledi. Aygın, belirtilerin artması halinde doktora başvurulması gerektiğini belirtti. Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Özruhan Aygın herkesin bu sıcak günlerde daha dikkatli olması gerektiğini ekledi.